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Кличко рассказал, как утилизируют в Киеве медицинские маски и костюмы

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По словам городского главы, в столице существует соответствующий протокол утилизации использованных средств личной защиты.
Глава КГГА Виталий Кличко
Глава КГГА Виталий Кличко
facebook.com/Vitaliy.Klychko

Одноразовые защитные костюмы и маски, которые используют киевские врачи, работающие с людьми, у которых обнаружили COVID-19, утилизируют, согласно протоколу, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Об этом, в воскресенье, 5 апреля, сообщает Радио Свобода.

“Я могу сказать, что есть многократные специальные защитные костюмы. Что касается масок, то также есть специальные маски или очки многократные. Все остальное, то, что однократное, есть специальный протокол утилизации для того, чтобы не было распространения инфекции. И могу успокоить всех тех, кто думает, что где-то, куда-то это выбрасывают на улицу. Все дезинфицируется и сжигается”, - сказал Кличко.

Ранее городской глава сообщил, что в Киеве действует особый протокол для захоронения умерших от коронавирусной инфекции.

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Теги: Киев, КГГА, Виталий Кличко, утилизация, медицинские, глава КГГА, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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