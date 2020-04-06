Полиция Киева задержала спортсмена, который плыл до Гидропарка

Появилось видео поимки нарушителя.

Киевские копы оперативно задержали спортсмена, который решил доплыть до Гидропарка после того, как его не пустили туда на спортивную площадку.

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Об этом сообщает NewsOne из места событий.

Отмечается, что мужчина устроил словесную перепалку и пытался попасть в Гидропарк через пешеходный мост. Между тем, его усилия закончились неудачей, спортсмен решил пробраться туда вплавь. Однако на береге его уже ждали около 10 правоохранителей.

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Полицейские ждали мужчину у берега, после чего вывели его за территорию острова.

К слову, всего правопорядок возле территории Гидропарка обеспечивают 30 полицейских.

Напомним, в Киеве люди пытаются прорваться в Гидропарк, несмотря на карантин. Полиция перекрыла мост на въезд, а также задержала несколько "активистов".

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