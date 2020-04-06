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Полиция Киева задержала спортсмена, который плыл до Гидропарка

Комментариев: 2
Появилось видео поимки нарушителя.
Копы задержали мужчину у берега
Копы задержали мужчину у берега
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Киевские копы оперативно задержали спортсмена, который решил доплыть до Гидропарка после того, как его не пустили туда на спортивную площадку. 

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Об этом сообщает NewsOne из места событий.

Отмечается, что мужчина устроил словесную перепалку и пытался попасть в Гидропарк через пешеходный мост. Между тем, его усилия закончились неудачей, спортсмен решил пробраться туда вплавь. Однако на береге его уже ждали около 10 правоохранителей.

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Полицейские ждали мужчину у берега, после чего вывели его за территорию острова.

К слову, всего правопорядок возле территории Гидропарка обеспечивают 30 полицейских.

Напомним, в Киеве люди пытаются прорваться в Гидропарк, несмотря на карантин. Полиция перекрыла мост на въезд, а также задержала несколько "активистов".

 

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Теги: коронавирус, Гидропарк, спортсмен, Киев
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Комментариев (2)
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Бигсэм    06.04.2020, 16:07
Оценка:  -5
Бигсэм
До чего же крепкие у нас полицаи, всего вдесятером справились с одним голым мужиком.
andy55524    06.04.2020, 14:42
Оценка:  +1
andy55524
ну хоть потренировался на воде. Хватит, домой. Или покупай безналом снаряд. С доставкой домой.
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