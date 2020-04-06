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"Я как воспитатель в детском саду": Кличко пожаловался на киевлян

Комментариев: 4
Мэр Киева отчитал жителей столицы за несоблюдение карантина в столице.
Мэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко
facebook.com/pg/Vitaliy.Klychko

Мэр столицы Виталий Кличко признался, что уже устал призывать жителей Киева к соблюдению карантинных мер. По его словам, нарушая карантин киевляне, прежде всего, рискуют своим здоровьем. Об этом он заявил на брифинге. 

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“Знаете, я уже в который раз призывая к сознательности и осторожности, чувствую себя воспитателем детского сада. Мы же все взрослые люди и все должны понимать, какие могут быть последствия, - сказал Кличко.

Мэр отметил, что накануне разговаривал по телефону с известным вирусологом профессором Лотаром Виллером. Профессор признался, что мир впервые столкнулся с таким видом вируса. У людей пока что нет иммунитета. Когда закончится пандемия неизвестно, когда создадут вакцину также неизвестно. Главная задача – не дать вирусу распространиться и максимально выиграть время.

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Напомним, ранее Кличко рассказал о ситуации в Киеве. В столице за сутки зафиксировано 22 новых случая COVID-19. Среди заразившихся медики и ребенок. 

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Теги: Кличко, Киев, Карантин, Столица, Коронавирус, Пандемия
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Комментариев (4)
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Рики    06.04.2020, 16:06
Оценка:  +4
Рики
И не понимают того, чем меньше мы выполняем карантин, тем дольше мы будем на нем находиться, так как эпидемия будет развиваться, а не останавливаться, благодаря противодейтсвующей ей мерам, основной и одной из самых эффективных среди которых является карантин.
Бигсэм    06.04.2020, 16:04
Оценка:  -6
Бигсэм
"Мы же все взрослые люди..." - нет, Виталик, взрослый это ты, а мы, так, погулять вышли ... с воспитателем. Вот, только, не слишком ли ты умён для нас?
Рики    06.04.2020, 16:04
Оценка:  +3
Рики
Да , украинцы , как всегда : шалтай -балтай. Видят, ситуацию в Италии, Испании, Франции , США и несмотря на это продолжают считать себя бессмертными или избранными. Глупые люди, не понимающие ни слово разума , ни логики событий и происходящего.
СливнойБачок    06.04.2020, 15:29
Оценка:  +2
СливнойБачок
Виталика надо в Президенты. Он действительно беспокоиться о своём городе и гражданах, и знает как вести хозяйство.
Другое дело, Слуги и Воровская Жи.довня Черновицкого и Коломойского ставят ему палки в колёса и постоянно хотят его убрать.
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