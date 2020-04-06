"Я как воспитатель в детском саду": Кличко пожаловался на киевлян
Мэр столицы Виталий Кличко признался, что уже устал призывать жителей Киева к соблюдению карантинных мер. По его словам, нарушая карантин киевляне, прежде всего, рискуют своим здоровьем. Об этом он заявил на брифинге.
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“Знаете, я уже в который раз призывая к сознательности и осторожности, чувствую себя воспитателем детского сада. Мы же все взрослые люди и все должны понимать, какие могут быть последствия, - сказал Кличко.
Мэр отметил, что накануне разговаривал по телефону с известным вирусологом профессором Лотаром Виллером. Профессор признался, что мир впервые столкнулся с таким видом вируса. У людей пока что нет иммунитета. Когда закончится пандемия неизвестно, когда создадут вакцину также неизвестно. Главная задача – не дать вирусу распространиться и максимально выиграть время.
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Напомним, ранее Кличко рассказал о ситуации в Киеве. В столице за сутки зафиксировано 22 новых случая COVID-19. Среди заразившихся медики и ребенок.
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