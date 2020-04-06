“Я не планирую так долго жить”: Пьяная мажорка устроила гонки по Киеву

Девушка устроила пьяные гонки по столице.

Киевские копы задержали пьяную мажорку за рулем элитного авто. Девушка похвасталась в соцсетях, что за 6 лет езды за рулем у нее не было “ни одного косяка“.

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Об этом рассказал замминистра МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

Оказалось, за рулем была Анна Краснова. Девушка большая любительница разгонять зарегистрированный на ее маму “Мерседес“ до 200 км в час. Еще у нее есть хоби - она любить делать селфи на скорости и публиковать видео в соцсетях.

В ночь на 3 апреля мажорка, в очередной раз устроила пьяные гонки на мамином авто и не остановилась по требованию копов. Тем пришлось пуститься в погоню и остановить нарушительницу.

По словам Геращенко, девушка мчала на “Мерседесе“ на скорости 200 км и одновременно снимала селфи.

Знакомьтесь, это Анна Краснова. Она киевлянка, любит танцевать, выпивать, а потом ездить на “Мерседесе“, зарегистрированном на ее маму, со скоростью 200 километров в час, создавая угрозу жизни других водителей и пешеходов, - написал Геращенко и сравнив ситуацию со смертельным ДТП в Харькове с участием Елены Зайцевой.

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Также Геращенко опубликовал кадры из места событий. Девушка рассказала на камеру своим подписчикам, что “какие-то колхозники“ устроили в соцсетях в ее адрес волну хейта за быструю езду и пригрозили ей, что она “раз@ебется“.

Ребята, если я и раз@ебусь, то это будет где-то на трассе, когда мне будет лет 100, хотя я не планирую так долго жить, и вы раз@ебетесь вместе со мной, мои хорошие. Вот прямо отвечаю, зуб даю. Так будет с теми, кто попадет под мои колеса, я вот так вот накручиваю, - заявила мажорка за рулем.

Кроме того, девушка намекнула, что у нее есть влиятельные покровители, а также отметила, что отлично знает правила дорожного движения.

А если я их вдруг не знаю, то их знают те люди, которых знаю я, которые знают меня, - сказала Анна.

Напомним, в Харькове 23-летняя мажорка на Audi сбила 4 человек. Пострадавшие госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

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