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“Я не планирую так долго жить”: Пьяная мажорка устроила гонки по Киеву

Комментариев: 8
Девушка устроила пьяные гонки по столице.
Анна Краснова
Анна Краснова
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Киевские копы задержали пьяную мажорку за рулем элитного авто. Девушка похвасталась в соцсетях, что за 6 лет езды за рулем у нее не было “ни одного косяка“. 

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Об этом рассказал замминистра МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

Оказалось, за рулем была Анна Краснова. Девушка большая любительница разгонять зарегистрированный на ее маму “Мерседес“ до 200 км в час. Еще у нее есть хоби - она любить делать селфи на скорости и публиковать видео в соцсетях. 

В ночь на 3 апреля мажорка, в очередной раз устроила пьяные гонки на мамином авто и не остановилась по требованию копов. Тем пришлось пуститься в погоню и остановить нарушительницу.

По словам Геращенко, девушка мчала на “Мерседесе“ на скорости 200 км и одновременно снимала селфи.

Знакомьтесь, это Анна Краснова. Она киевлянка, любит танцевать, выпивать, а потом ездить на “Мерседесе“, зарегистрированном на ее маму, со скоростью 200 километров в час, создавая угрозу жизни других водителей и пешеходов, - написал Геращенко и сравнив ситуацию со смертельным ДТП в Харькове с участием Елены Зайцевой.

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Также Геращенко опубликовал кадры из места событий. Девушка рассказала на камеру своим подписчикам, что “какие-то колхозники“ устроили в соцсетях в ее адрес волну хейта за быструю езду и пригрозили ей, что она “раз@ебется“.

Ребята, если я и раз@ебусь, то это будет где-то на трассе, когда мне будет лет 100, хотя я не планирую так долго жить, и вы раз@ебетесь вместе со мной, мои хорошие. Вот прямо отвечаю, зуб даю. Так будет с теми, кто попадет под мои колеса, я вот так вот накручиваю, - заявила мажорка за рулем.

Кроме того, девушка намекнула, что у нее есть влиятельные покровители, а также отметила, что отлично знает правила дорожного движения.

А если я их вдруг не знаю, то их знают те люди, которых знаю я, которые знают меня, - сказала Анна.

Напомним, в Харькове 23-летняя мажорка на Audi сбила 4 человек. Пострадавшие госпитализированы с травмами разной степени тяжести. 

 

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Теги: Краснова, мажорка, гонки, Киев, полиция
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Комментариев (8)
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Инкогнито86    06.04.2020, 16:06
Оценка:  0
Инкогнито86
Надеюсь ты разъе*ёшься скоро и подохнешь мучительно тварь.
Said-diamond777    06.04.2020, 16:01
Оценка:  0
Said-diamond777
вот скажите накуя ее мать родила- чтоб она раз..бенилась об столб или остановку с людьми снесла?
Рики    06.04.2020, 15:54
Оценка:  +6
Рики
Пусть позвонит Зайцевой и спросит, как проходят ее тюремные будни. Удивляюсь таким преступно-бездумным, обнаглевшим и одуревшим от собственного пафоса людям, тем более девушке. И ее родителям. Понятно, что ничем серьезным в жизни не занята и не планирует, если такое отношение к себе и к др людям.
Krom14    06.04.2020, 15:48
Оценка:  +10
Krom14
Типичная тупая губата писда! В жизни полный 0, а мнит из себя ..... дерьмо короче а не человек!
ПродувКротов    06.04.2020, 15:37
Оценка:  +9
ПродувКротов
Непуганная жизнью дурепа.
andy55524    06.04.2020, 15:24
Оценка:  +1
andy55524
а что там люди, что знаю я, что знают меня, это пистешь дешёвый? Кто-то за эту мокрую щелку вступился?
ЗлийЗохан    06.04.2020, 15:19
Оценка:  -18
ЗлийЗохан
Таким необходимо делать укол пары кубиков кока-колы внутривенно.
dimasvetik    06.04.2020, 15:10
Оценка:  +23
dimasvetik
Курица есть курица, еще и безответственная и самоуверенная
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