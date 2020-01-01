COVID-19 в Киеве: Данные о заболевших в каждом районе города

Больше всего пострадал Печерский район.

По данным на понедельник, 6 апреля, в Киеве лабораторно подтверждено 267 случаев заболевания коронавирусом. Наибольшая концентрация инфицированных зафиксирована в центре столицы - в Печерском районе (46). За ним идет Дарницкий (37), Соломенский (36), Шевченковский (36), Голосеевский (26) и Подольский (21). В остальных районах столицы - менее 20 случаев случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба КГГА у себя в Facebook.

Коронавирус подтвержден в следующих районах Киева:

Печерский район – 46

Дарницкий район – 37

Шевченковский район – 36

Соломенский район – 36

Голосеевский район – 26

Подольский район – 21

Оболонский район - 20

Деснянский район – 16

Днепровский район – 16

Святошинский район – 13

Карта распространения коронавируса в столице facebook.com/kyivcity.gov.ua

Число инфицированных в столице facebook.com/kyivcity.gov.ua

Напомним, ранее Кличко пожаловался на киевлян. Мэр Киева отчитал жителей столицы за несоблюдение карантина в столице.

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