Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

COVID-19 в Киеве: Данные о заболевших в каждом районе города

Комментариев: 0
Больше всего пострадал Печерский район.
Иллюстрированное фото
Иллюстрированное фото
EPA/UPG

По данным на понедельник, 6 апреля, в Киеве лабораторно подтверждено 267 случаев заболевания коронавирусом. Наибольшая концентрация инфицированных зафиксирована в центре столицы - в Печерском районе (46). За ним идет Дарницкий (37), Соломенский (36), Шевченковский (36), Голосеевский (26) и Подольский (21). В остальных районах столицы - менее 20 случаев случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба КГГА у себя в Facebook.

Коронавирус подтвержден в следующих районах Киева:

  • Печерский район – 46
  • Дарницкий район – 37
  • Шевченковский район – 36
  • Соломенский район – 36
  • Голосеевский район – 26
  • Подольский район – 21
  • Оболонский район - 20
  • Деснянский район – 16
  • Днепровский район – 16
  • Святошинский район – 13

Карта распространения коронавируса в столице
Карта распространения коронавируса в столице
facebook.com/kyivcity.gov.ua

Число инфицированных в столице
Число инфицированных в столице
facebook.com/kyivcity.gov.ua

Напомним, ранее Кличко пожаловался на киевлян. Мэр Киева отчитал жителей столицы за несоблюдение карантина в столице. 

Читай также: Полиция Киева задержала спортсмена, который плыл до Гидропарка

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Киев, Коронавирус, Район, Эпидемия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь