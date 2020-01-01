Выставку музея Революции Достоинства сдуло ветром – полиция

Правоохранители посмотрели записи с камер видеонаблюдения и оказалось, что никакого акта вандализма не было.

Выставка Столетие непокоренных в центре Киева на Майдане Независимости не подвергалась атакам вандалов. Ее экспонаты сдуло сильными порывами ветра. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Шевченковское райуправление полиции Киева.

"Заявлений в полицию по поводу якобы совершенного акта вандализма не поступало. Но мы проверили информацию, просмотрели записи с камер видеонаблюдения и оказалось, что никакого акта вандализма не было, – выставку просто сдуло ветром, а какой-то человек потом просто сложил плакаты и фотографии", – рассказали в полиции.

Ранее в понедельник Национальный музей Революции Достинства сообщил, что неизвестные повредили выставку, посвященную борьбе украинцев за свободу в разные исторические периоды. Утверждалось, что неизвестные повредили несколько плакатов.

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