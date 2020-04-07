В Киеве толпа с детьми пришла в храм: появились фото
Сегодня, 7 апреля, в Киеве на праздник Благовещения, толпа людей с детьми пошла в церковь, несмотря на карантин из-за распространения коронавируса COVID-19 в стране.
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Фотофакт появился на странице Dtp.kiev.ua в Facebook со ссылкой на слова свидетеля.
Толпу киевлян с детьми очевидец заметил в храме на улице Стеценко.
Очередь на улицу, толпа людей с маленькими детьми и вовсе с грудничками... Что у людей в голове - не известно, - сообщил автор фото.
Напомним, каждый пятый малый бизнес в Украине под угрозой закрытия. Снижение спроса на товары и услуги во время карантина вынуждает мелкие предприятия закрываться.
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вроде подхватил коронавирус ...
Есть люди (их ужасно много),
Чьи жизни отданы тому,
Чтоб обосрать идею Бога
Своим служением Ему
И. Губерман
шизоид-украинофоб из раши,
тебе только нахyй скакать ...