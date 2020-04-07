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В Киеве толпа с детьми пришла в храм: появились фото

Комментариев: 9
Люди посетили церковь в большой христианский праздник.
Толпа собралась возле храма
Толпа собралась возле храма
facebook.com/dtp.kiev.ua

Сегодня, 7 апреля, в Киеве на праздник Благовещения, толпа людей с детьми пошла в церковь, несмотря на карантин из-за распространения коронавируса COVID-19 в стране.

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Фотофакт появился на странице Dtp.kiev.ua в Facebook со ссылкой на слова свидетеля.

Толпу киевлян с детьми очевидец заметил в храме на улице Стеценко.

Очередь на улицу, толпа людей с маленькими детьми и вовсе с грудничками... Что у людей в голове - не известно, - сообщил автор фото.

Напомним, каждый пятый малый бизнес в Украине под угрозой закрытия. Снижение спроса на товары и услуги во время карантина вынуждает мелкие предприятия закрываться.

 

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Теги: храм, карантин, Киев, коронавирус
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Комментариев (9)
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WTF2wtf    07.04.2020, 17:14
Оценка:  +3
WTF2wtf
В Лавре обнаружили несколько инфицированных коронавирусом, но ее уже закрыли ... а эти продолжают народ собирать
WTF2wtf    07.04.2020, 17:17
Оценка:  +1
WTF2wtf
Сам настоятель Киево-Печерской лавры, ранее призывавший игнорировать карантин и чаще посещать храмы,
вроде подхватил коронавирус ...
ВосставшийИзБана    07.04.2020, 17:18
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
В Лавре ждем чуда. Диабетик Павел Лебедь подхватил вирус.
ВосставшийИзБана    07.04.2020, 16:45
Оценка:  +10
ВосставшийИзБана
Христос головного мозга.

Есть люди (их ужасно много),
Чьи жизни отданы тому,
Чтоб обосрать идею Бога
Своим служением Ему

И. Губерман
ВолодяГрОЙсман    07.04.2020, 16:39
Оценка:  -21
ВолодяГрОЙсман
Да,полна ещё страна наша дебилами...Детей очень жалко.Но когда родители дебилы,то и дети обречены...
WTF2wtf    07.04.2020, 17:13
Оценка:  +3
WTF2wtf
Boxerogos-Антибес-Антибот-Антир аб-ВладимирИльич-ВолодяГрОЙсман -УкраинаЦэБурунди-НеистовыйГун- ГунВсемогущий-КудлатыйКыць-Серы йКыць-Редкий-Рулевой-Простакк-Н егорро-Предаторр (и т.д.),

шизоид-украинофоб из раши,
тебе только нахyй скакать ...
KINGs    07.04.2020, 16:32
Оценка:  -6
KINGs
Вы в Ашан или Сельпо зайдите, там толпа побольше
SINOBI-LIFE    07.04.2020, 16:08
Оценка:  +18
SINOBI-LIFE
Явно это секта рпц мп.
ВосставшийИзБана    07.04.2020, 17:09
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
Храм святителя Іоасафа Білгородського РПЦ
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