Процесс отключения домов от теплоснабжения начался в воскресенье, 5 апреля.

В Киеве завершился отопительный сезон: Отключены от тепла 99% домов КГГА

В Киеве завершился отопительный сезон. По состоянию на среду, 8 апреля, от тепла отключены 99% домов. Об этом на брифинге сообщил замглавы КГГА Петр Пантелеев.

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Чиновник объяснил, что раннее отключение связано со сложной ситуацией в столице. Поэтому власти решили не дожидаться 15 апреля и отключить тепло раньше.

Для каждого жителя столицы продолжается чрезвычайно сложный период. В Киеве фиксируют новые случаи COVID-19, введен ряд карантинных ограничений. Поэтому мы приняли решение не ждать 15 апреля. И как только погода позволила - отключили отопление - отметил он

Петр Пантелеев оценил отопительный сезон 2019/2020 положительно. По мнению чиновника, этот период был более стабильным и менее аварийный, чем прошлый.

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Напомним, отопление в детских садах и школах было отключено 25 марта. Данное решение было связано с введением карантина, из-за которого учебный процесс был приостановлен.

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