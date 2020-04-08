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В Киеве блогерша распространяла фейки о вирусе COVID-19 по заданию РФ

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Блогерша-агитатор также пропагандировала сепаратизм и призывала изменить границы украинского государства.
Иллюстрированное фото
Иллюстрированное фото
pixabay.com

В Киеве киберспециалисты СБУ пресекли деятельность блогерши-агитатора, которая на своих страницах в интернете размещала публикации с пропагандой сепаратизма, а также призывала к изменению границ территории Украины. Она также распространяла фейки о коронавирусе. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. 

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“Киевлянка по заданию кураторов из России пыталась дестабилизировать общественно-политическую обстановку в Украине. С этой целью блогерша размещала в сети ложную информацию о пандемии COVID-19, а также искривленные факты о ситуации в нашей стране накануне Дня победы над нацизмом“, - говорится в сообщении.

Как сообщается, для того чтобы посеять панику среди населения, блогерша использовала информацию из пропагандистских интернет-изданий России и распространяла собственные публикации на аудиторию в несколько десятков тысяч человек. Во время обыска у нее дома сотрудники СБУ изъяли мобильные гаджеты и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности агитаторши. 

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На пророссийскую блогершу-агитатора заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УКУ. Следствие продолжается.

Изъятые вещдоки
Изъятые вещдоки
ssu.gov.ua

Напомним, ранее в Киеве полковника ВСУ осудили на 13 лет за госизмену. Полковник два года провел в плену у боевиков, которые принуждали его к сотрудничеству. 

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Теги: Киев, Блогер, СБУ, Пропаганда, Агитаторша
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Cudzoziemiec    08.04.2020, 15:00
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