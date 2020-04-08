В Киеве блогерша распространяла фейки о вирусе COVID-19 по заданию РФ

Блогерша-агитатор также пропагандировала сепаратизм и призывала изменить границы украинского государства.

В Киеве киберспециалисты СБУ пресекли деятельность блогерши-агитатора, которая на своих страницах в интернете размещала публикации с пропагандой сепаратизма, а также призывала к изменению границ территории Украины. Она также распространяла фейки о коронавирусе. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читай также: В Ровно трое сотрудников СБУ попали в больницу с COVID-19

“Киевлянка по заданию кураторов из России пыталась дестабилизировать общественно-политическую обстановку в Украине. С этой целью блогерша размещала в сети ложную информацию о пандемии COVID-19, а также искривленные факты о ситуации в нашей стране накануне Дня победы над нацизмом“, - говорится в сообщении.

Как сообщается, для того чтобы посеять панику среди населения, блогерша использовала информацию из пропагандистских интернет-изданий России и распространяла собственные публикации на аудиторию в несколько десятков тысяч человек. Во время обыска у нее дома сотрудники СБУ изъяли мобильные гаджеты и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности агитаторши.

Читай также: Мэром Запорожья занялись МВД и СБУ - Зеленский

На пророссийскую блогершу-агитатора заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УКУ. Следствие продолжается.

Изъятые вещдоки ssu.gov.ua

Напомним, ранее в Киеве полковника ВСУ осудили на 13 лет за госизмену. Полковник два года провел в плену у боевиков, которые принуждали его к сотрудничеству.

Читай также: Аферисты поставляли в больницы некачественные дезинфекторы - СБУ

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.