Строитель изнасиловал женщину в санатории в Киеве

Мужчина отрицает свою причастность, но прокуратура заявляет, что уже получила достаточно доказательств.

В санатории в Пуще-Водице в Киеве 49-летний мужчина изнасиловал женщину. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в среду, 8 апреля.

"Как стало известно, строитель, который делал ремонтные работы и проживал в указанном санатории, встретив девушку одного из товарищей, с применением физической силы изнасиловал ее. Несмотря на то что злоумышленник, совершив преступление, полностью отрицал свою причастность к нему, по результатам качественного досудебного расследования и процессуального руководства получено достаточно доказательств для сообщения мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 152 УК Украины", - сказано в сообщении.

Теперь решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, что ранее в Харькове мужчину задержали за изнасилование подростка. Полиция задержала 45-летнего мужчину, которого подозревает в изнасиловании 14-летнего юноши.

Также сообщалось, что копа подозревают в изнасиловании школьницы в Одессе. Инспектор ювенальной превенции в дневное время пригласил 11-классницу к себе домой и, по ее словам, изнасиловал.

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