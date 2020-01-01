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Полиция проверяет сообщение о минировании больницы в Киеве

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Поступила информация о том, что ночью 9 апреля произойдет взрыв в десятом корпусе Александровской больницы.
Неизвестные заявили о минировании корпуса Александровской больницы в Киеве
Неизвестные заявили о минировании корпуса Александровской больницы в Киеве
npu.gov.ua
 
Правоохранители получили сообщение о минировании десятого корпуса Александровской больницы, куда госпитализируют больных с COVID-19. Об этом 8 апреля сообщил в Facebook Киев Оперативный.
 
Отмечается, что в среду около 22.00 на линию 102 поступила информация от неизвестного, который указал, что в три часа ночи в больнице произойдет взрыв.
 
По словам заявителя, он заложил пять килограммов тротила.
 
Полиция Киева подтвердила, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа и специалисты профильных служб.
 
Установлено, что в корпусе, о заминировании которого рассказал неизвестный, расположено кардиологическое отделение. На время проверки из него вывезут всех больных.
 
Правоохранители устанавливают личность мужчины, который сообщил о взрывчатке. 
 
 
Ранее сообщалось, что в Сумах задержала женщину-адвоката, которая по телефону сообщала о "минировании" судов.

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Теги: Киев, Больница, полиция, минирование
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Источник: korrespondent.net

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