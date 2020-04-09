В Киеве не будут отключать горячую воду – Кличко

Мэр столицы опроверг информацию о планах прекратить горячее водоснабжение в городе во время карантина.

В Киеве не будут отключать горячее водоснабжение. Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил 8 апреля в эфире телеканала Украина 24

"Впервые слышу об отключении горячей воды. Горячую воду не отключают, все коммунальные предприятия работают, обеспечивая жизнедеятельность нашего города", – отметил Кличко, комментируя информацию о планах отключить горячую воду в Киеве.

Жителям столицы, у которых возникнут проблемы с подачей горячей воды, мэр посоветовал обращаться в контактный центр по номеру 15-51.

"Вы можете сказать ваш адрес, и наши коммунальные службы быстро это смогут исправить", – заверил он.

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