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В Киеве не будут отключать горячую воду – Кличко

Комментариев: 1
Мэр столицы опроверг информацию о планах прекратить горячее водоснабжение в городе во время карантина.
Мэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко
facebook.com/Vitaliy.Klychko
 
В Киеве не будут отключать горячее водоснабжение. Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил 8 апреля в эфире телеканала Украина 24.
 
"Впервые слышу об отключении горячей воды. Горячую воду не отключают, все коммунальные предприятия работают, обеспечивая жизнедеятельность нашего города", – отметил Кличко, комментируя информацию о планах отключить горячую воду в Киеве.
 
Жителям столицы, у которых возникнут проблемы с подачей горячей воды, мэр посоветовал обращаться в контактный центр по номеру 15-51.
 
"Вы можете сказать ваш адрес, и наши коммунальные службы быстро это смогут исправить", – заверил он.
 
Ранее в КГГА сообщили, что с 9 апреля в Киеве начнут отключать горячую воду в рамках гидравлических испытаний.
 

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Теги: Киев, мэр, горячая вода, Виталий Кличко, водоснабжение, мэр киева
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
RomaCrimea    09.04.2020, 00:57
Оценка:  -9
RomaCrimea
Оце так перемога!!!!!!!!
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