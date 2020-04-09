В Киеве банда ворвалась в частный дом и ограбила семью

Инцидент произошел в частном секторе Голосеевского района.

В Киеве банда грабителей ворвалась в частный дом, в котором в этот момент была семья владельцев. Инцидент произошел 8 апреля около 22:00 в Лазурном переулке. Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

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Как сообщается, жена заявителя открыла дверь на улицу, чтобы выпустить собаку. В этот момент в дом ворвались четверо мужчин с пистолетами.

Заявителя, жену и их дочь завели в одну из комнат и связали. Затем их заставили сказать пароль от сейфа. Забрав большую сумму денег, злоумышленники скрылись с места преступления. На данный момент полиция разыскивает бандитов.

Напомним, ранее во Львове несовершеннолетний обокрал церковь. Неизвестный украл около 20 тысяч гривен из ящика для пожертвований.

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