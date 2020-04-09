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В Киеве банда ворвалась в частный дом и ограбила семью

Комментариев: 4
Инцидент произошел в частном секторе Голосеевского района.
Частный дом, где совершено преступление
Частный дом, где совершено преступление
facebook.com/KyivOperativ

В Киеве банда грабителей ворвалась в частный дом, в котором в этот момент была семья владельцев. Инцидент произошел 8 апреля около 22:00 в Лазурном переулке. Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook

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Как сообщается, жена заявителя открыла дверь на улицу, чтобы выпустить собаку. В этот момент в дом ворвались четверо мужчин с пистолетами.

Заявителя, жену и их дочь завели в одну из комнат и связали. Затем их заставили сказать пароль от сейфа. Забрав большую сумму денег, злоумышленники скрылись с места преступления. На данный момент полиция разыскивает бандитов.

Напомним, ранее во Львове несовершеннолетний обокрал церковь. Неизвестный украл около 20 тысяч гривен из ящика для пожертвований.

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Теги: Киев, Столица, Ограбление, Голосеевский район, Полиция
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Комментариев (4)
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COZEL    09.04.2020, 09:39
Оценка:  -23
COZEL
И ЕТО ТОКА НАЧАЛО, НАРОД ЗАПАСАЙТЕСЬ, СВЕТОШУМОВЫМИ ГРАНАТАМИ И ШУМОВЫМИ, ОГНЕСТРЕЛ НЕ НАДО, ПОСАДЯТ, А ЕСЛИ ОЧЕНЬ, ТО КАЛАШ, В ЛЮБОМ ВИДЕ
COZEL    09.04.2020, 09:40
Оценка:  -23
COZEL
И КОНСЕРВОВ ПОБОЛЬШЕ, НА ОСАДУ ДНЯ ДВА
Cudzoziemiec    09.04.2020, 09:54
Оценка:  +17
Cudzoziemiec
завали е-альник...идиот
COZEL    09.04.2020, 10:20
Оценка:  -23
COZEL
А ПОЧЕМУ, ЗАТКНИ СВОЙ, ГНИДА НЕ ДОРЕЗАННАЯ, ВИДИШЬ СКОЛЬКО МНЕ МИНУСОВ ПОСТАВИЛИ В ТЕЧЕНИИ 1 НОЙ МИНУТЫ, ТВОЯ РАБОТА, ШИЗИК, НАРОД ВООРУЖАЕМСЯ И ГОТОВИМСЯ К ЗАЩИТЕ, А ТЫ МНОГОФУНКЦИ-АНЛЬНЫЙ ИДИОТ ПОШОЛ НА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!
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