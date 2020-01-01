COVID-19 в Киеве: Обновленные данные о заболевших в каждом районе города
По данным на четверг, 9 апреля, в Киеве лабораторно подтверждено 335 случаев заболевания коронавирусом. Наибольшая концентрация инфицированных зафиксирована в центре столицы - в Печерском районе (78). За ним идет Дарницкий (45), Шевченковский (43) и Соломенский (40). В остальных районах столицы - менее 30 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко у себя в Telegram-канале.
Коронавирус подтвержден в следующих районах Киева:
- Печерский район – 78
- Дарницкий район – 45
- Шевченковский район – 43
- Соломенский район – 40
- Голосеевский район – 28
- Оболонский район - 23
- Подольский район – 21
- Днепровский район – 22
- Деснянский район – 20
- Святошинский район – 15
Напомним, ранее мэр столицы опроверг информацию о планах прекратить горячее водоснабжение в городе во время карантина. Жителям столицы, у которых возникнут проблемы с подачей горячей воды, мэр посоветовал обращаться в контактный центр по номеру 15-51.
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