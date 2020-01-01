COVID-19 в Киеве: Обновленные данные о заболевших в каждом районе города

Больше всего пострадавших в Печерском районе.

По данным на четверг, 9 апреля, в Киеве лабораторно подтверждено 335 случаев заболевания коронавирусом. Наибольшая концентрация инфицированных зафиксирована в центре столицы - в Печерском районе (78). За ним идет Дарницкий (45), Шевченковский (43) и Соломенский (40). В остальных районах столицы - менее 30 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко у себя в Telegram-канале.

Коронавирус подтвержден в следующих районах Киева:

Печерский район – 78

Дарницкий район – 45

Шевченковский район – 43

Соломенский район – 40

Голосеевский район – 28

Оболонский район - 23

Подольский район – 21

Днепровский район – 22

Деснянский район – 20

Святошинский район – 15

Карта распространения коронавируса в столице t.me/Виталий Кличко

Число инфицированных в столице t.me/Виталий Кличко

Напомним, ранее мэр столицы опроверг информацию о планах прекратить горячее водоснабжение в городе во время карантина. Жителям столицы, у которых возникнут проблемы с подачей горячей воды, мэр посоветовал обращаться в контактный центр по номеру 15-51.

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