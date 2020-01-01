В Киеве 41 новый случай COVID-19: 26 заражений - в Киево-Печерской Лавре

Всего в столице 335 инфицированных COVID-19.

По состоянию на утро 9 апреля в Киеве зафиксировали 41 новый случай заражения коронавирусной болезнью COVID-19. Всего в столице 335 инфицированных. Об этом на брифинге 9 апреля сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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"За минувшие сутки количество киевлян, заболевших коронавирусом, увеличилось почти в три раза в сравнении с прошлыми днями, на 41 человека. Из них - двое медиков. За прошедшие сутки еще один случай летальный. Всего в Киеве уже 335 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - отметил мэр.



Кличко уточнил, что среди заболевших 11 женщин возрастом от 26 до 71 года, и девочка, которой полгода. Также заболели 29 мужчин от 36 до 70 лет.



"В больницы столицы госпитализировали 6 пациентов. Другие лечатся дома на самоизоляции под присмотром врачей", - добавил он.



Кличко отметил, что среди зафиксированных за прошлые сутки случаев, 26 - в Киево-Печерской Лавре.





Напомним, в Киеве запустили сайт эмоциональной поддержки во время карантина.

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