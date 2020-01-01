"Минирование Александровской больницы": Кличко обратился в СБУ

Неизвестные телефонные террористы "минировали" Александровскую больницу, где находятся пациенты с COVID-19.

Мэр Киева Виталий Кличко обратился в Службу Безопасности Украины с требованием оперативно расследовать вчерашнее анонимное сообщение о якобы "минировании" Александровской больницы. Об этом Кличко рассказал во время брифинга 9 апреля.

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"Я обратился в СБУ, чтобы оперативно расследовали вчерашний случай с сообщением о минировании Александровской больницы. Такие вещи не должны оставаться безнаказанными! Вчера ночью эвакуировали больных в медучреждении, что является опорным в лечении больных коронавирусом", - отметил мэр.



Кличко также поблагодарил сотрудников всех служб, которые проявили спокойствие и профессионализм.

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"Медики - сегодня на передовой, рискуя своим здоровьем. И среди них в Киеве уже заболели 14 врачей и медсестер. Обращаюсь к киевлянам: как мэр города, я сегодня делаю все, чтобы не произошло инфекционного взрыва. Но, помогите нам! Прислушивайтесь и будьте осторожны! Не городская власть придумала как вас ограничить. - Это рекомендации ВОЗ, вирусологов, инфекционистов, правительства, опыт других городов мира", - подчеркнул Кличко.





Напомним, вчера в полицию поступила информация о том, что ночью 9 апреля якобы произойдет взрыв в десятом корпусе Александровской больницы.

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