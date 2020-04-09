Киевские супермаркеты отменили наценку на социальные продукты

Пойти на этот шаг торговцев вынудил антимонопольный комитет, начавший расследование после резкого подорожания продуктов.

Киевские сети супермаркетов сообщили о снижении торговой наценки на продукты первой необходимости. Так они выполняют рекомендации Антимонопольного комитета (АМКУ). Об этом сообщил председатель Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий, пишет “Громадське“.

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Снизить торговую наценку на продукты первой необходимости согласились сети NOVUS, Ашан, METRO, Сильпо, BILLA, АТБ-Маркет, VARUS, ЭКО маркет, Велика Кишеня, Велмарт. Некоторые из перечисленных сетей вообще согласились убрать торговую наценку на товары.

Речь идет об отдельных позициях по таким товарам как мука, свекла, капуста, картофель, морковь, различные крупы (в частности гречка), лук, сахар, масло, макаронные изделия, молоко и яйца, - сообщил Хмельницкий.

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Соответствующие рекомендации снизить торговую наценку АМКУ дал этим сетям супермаркетов 8 апреля во ответ на стремительное подорожание продуктов после введения карантина.

Что касается расследования дела по признакам антиконкурентных согласованных действий по одновременному повышения цен на продукты первой необходимости в Киеве и области, то оно продолжается, проводится анализ полученной информации и уже есть определенные наработки, - добавил глава киевского отделения АМКУ.

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В частности, Антимонопольный комитет опрашивает поставщиков продуктов (их около 40) о завышении цен. Результаты расследования планируют получить уже в мае 2020 года.

Напомним, в Украине резко подорожал борщевой набор. С начала карантина резко подорожали овощи. Также выросла стоимость гречневой крупы и сахара.

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