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Киевляне подают в суд на Кабмин из-за ограничений

Комментариев: 5
Истцы просят суд признать противоправными запрет на регулярные перевозки, посещение парков, скверов и так далее.
В суд поступило 11 исков
В суд поступило 11 исков
thekievtimes.ua
 
С начала ужесточения карантинных мер в Окружной административный суд Киева поступило 11 исков об обжаловании постановления Кабмина о введении ограничений во время карантина, сообщает пресс-служба суда.
 
Истцы просят суд признать противоправными как отдельные пункты указанного постановления о запрете регулярных перевозок, посещении парков, скверов, работе общепита и т.д., так и целиком все постановление.
 
Сейчас судом решается вопрос об открытии производств по указанным искам, отметили в суде.
 
Как известно, с 12 марта в Украине ввели карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции.
 
После этого закрылись учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Также приостановлена работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугородное и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.
 
Сначала карантин был введен до 3 апреля, а затем продлен до 24 апреля.
 
Также с 6 апреля правительство усилило ограничительные меры. С указанной даты нельзя находиться в общественных местах без средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски.
 
Напомним, карантин в Киеве может затянуться до осени, если жители столицы не будут придерживаться ограничений.
 
По последним даанным на Киевщине подтверждено 133 случая коронавируса. Еще 335 заболевших COVID-19 в Киеве.

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Теги: Киев, суд, карантин
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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ЗаелоПластинку    09.04.2020, 20:42
Оценка:  +2
ЗаелоПластинку
Это мне напоминает фразу " Пешеход! Умирая на пешеходном переходе ПОМНИ: Ты был прав!". Тоже самое: идиоту главное указать на ущемление его прав, при чем это ущемление делают ради самих же идиотов.
х1976х    09.04.2020, 20:34
Оценка:  -3
х1976х
эти "киевляне" - порошеновские имбицилы. Не ведитесь на петухоботовские провокации, призывающие игнорировать самоизоляцию.
CCS    09.04.2020, 20:21
Оценка:  +2
CCS
Це робиться з єдиною метою: загнати країну в дефолт. Розкачують ситуацію, в інтренеті всіляко підхоплюють хвилю непокори логічним вимогам карантину, сіють хаос. А потім: раз і всі раптово не у скверах, а на смітниках у пошуках їжи! Цілком нормальна технологія, яка вже зарекомендувла себе на виборах
Cudzoziemiec    09.04.2020, 20:09
Оценка:  +4
Cudzoziemiec
какие запреты?я каждый день в парке шатаюсь...
а перевозки..ну извините....
ВытеранусАТО    09.04.2020, 19:51
Оценка:  -23
ВытеранусАТО
Рад что полна ещё идиотами наша страна!
Noblesse_obliger    09.04.2020, 20:34
Оценка:  +2
Noblesse_obliger
На сраССии поголовно они одни остались!!!
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