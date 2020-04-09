Киевляне подают в суд на Кабмин из-за ограничений

Истцы просят суд признать противоправными запрет на регулярные перевозки, посещение парков, скверов и так далее.

С начала ужесточения карантинных мер в Окружной административный суд Киева поступило 11 исков об обжаловании постановления Кабмина о введении ограничений во время карантина, сообщает пресс-служба суда.

Истцы просят суд признать противоправными как отдельные пункты указанного постановления о запрете регулярных перевозок, посещении парков, скверов, работе общепита и т.д., так и целиком все постановление.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производств по указанным искам, отметили в суде.

Как известно, с 12 марта в Украине ввели карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции.

После этого закрылись учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Также приостановлена работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугородное и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

Сначала карантин был введен до 3 апреля, а затем продлен до 24 апреля.

Также с 6 апреля правительство усилило ограничительные меры. С указанной даты нельзя находиться в общественных местах без средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски.

Напомним, карантин в Киеве может затянуться до осени , если жители столицы не будут придерживаться ограничений.

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