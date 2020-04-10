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В Киеве начали ремонтировать яму на асфальте после обидной надписи о Кличко

Комментариев: 1
Яму на асфальте не могли отремонтировать почти год.
Улица Елизаветы Чавдар
Улица Елизаветы Чавдар
facebook.com/Денис Казанский

В Киеве на Осокорках на улице Елизаветы Чавдар, которая известна на всю столицу ужасным состоянием дорог, снова начали “латать“ асфальт. Дорожное покрытие начали ремонтировать после оскорбительной надписи в адрес мэра столицы Виталия Кличко. Об этом сообщает журналист Денис Казанский у себя в Facebook

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“С улицей Чавдар творятся какие-то странные дела. Если помните, я уже писал о ней раньше. Это улица-призрак, которой нет на балансе города, и из-за этого она долгое время не ремонтировалась,“ - написал он.

Казанский также отметил, что после нескольких его постов в соцсети Facebook с описанием проблемы, а также личной встречи с мэром Кличко, в мае прошлого года ямы на улице Чавдар все-таки залатали.  

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По его словам, тогда же мэр пообещал взять улицу на баланс и провести полноценный ремонт, но этого так и не случилось. Поэтому за зиму на месте старых латок снова образовалось несколько больших ям и улица снова стала труднопроходимой.

Недавно кто-то написал на асфальте краской КличкО чОрт, таким образом, чтобы ямы были вместо буквы О. А сегодня утром ямы принялись спешно латать прямо под дождем, укладывая асфальт в лужи, - пишет журналист.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве не будут отключать горячую воду. Мэр столицы опроверг информацию о планах прекратить горячее водоснабжение в городе во время карантина. 

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Теги: Столица, Яма, Мэр, Кличко, Дороги, Надпись
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Комментариев (1)
ГунВсемогущий    10.04.2020, 11:25
Оценка:  -21
ГунВсемогущий
Возле каждой ямы нужно ставить стрелку и писать такой текст:"Такое же очко у нашего Кличко".
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