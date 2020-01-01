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COVID-19 в Киеве: Обновленные данные о заболевших в каждом районе города

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Больше всего пострадавших в Печерском районе.
Иллюстрированное фото
Иллюстрированное фото
EPA/UPG

По данным на пятницу, 10 апреля, в Киеве лабораторно подтверждено 348 случаев заболевания коронавирусом. Наибольшая концентрация инфицированных зафиксирована в центре столицы - в Печерском районе (78). За ним идет Дарницкий (46), Соломенский (46) и Шевченковский (44). В остальных районах столицы - менее 30 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко у себя в Telegram-канале.

Коронавирус подтвержден в следующих районах Киева:

  • Печерский район – 78
  • Дарницкий район – 46
  • Соломенский район – 46
  • Шевченковский район – 44
  • Голосеевский район – 29
  • Оболонский район - 24
  • Подольский район – 23
  • Днепровский район – 23
  • Деснянский район – 20
  • Святошинский район – 15

Карта распространения коронавируса в столице
Карта распространения коронавируса в столице
t.me/Виталий Кличко

Число инфицированных в столице
Число инфицированных в столице
t.me/Виталий Кличко

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зафиксировано 2203 случая коронавируса. За сутки зафиксировано 311 новых случаев. 

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Теги: Киев, Коронавирус, Районы, Эпидемия, Данные
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