COVID-19 в Киеве: Обновленные данные о заболевших в каждом районе города
Больше всего пострадавших в Печерском районе.
По данным на пятницу, 10 апреля, в Киеве лабораторно подтверждено 348 случаев заболевания коронавирусом. Наибольшая концентрация инфицированных зафиксирована в центре столицы - в Печерском районе (78). За ним идет Дарницкий (46), Соломенский (46) и Шевченковский (44). В остальных районах столицы - менее 30 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко у себя в Telegram-канале.
Коронавирус подтвержден в следующих районах Киева:
- Печерский район – 78
- Дарницкий район – 46
- Соломенский район – 46
- Шевченковский район – 44
- Голосеевский район – 29
- Оболонский район - 24
- Подольский район – 23
- Днепровский район – 23
- Деснянский район – 20
- Святошинский район – 15
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зафиксировано 2203 случая коронавируса. За сутки зафиксировано 311 новых случаев.
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