COVID-19 в Киеве: Обновленные данные о заболевших в каждом районе города

Больше всего пострадавших в Печерском районе.

По данным на пятницу, 10 апреля, в Киеве лабораторно подтверждено 348 случаев заболевания коронавирусом. Наибольшая концентрация инфицированных зафиксирована в центре столицы - в Печерском районе (78). За ним идет Дарницкий (46), Соломенский (46) и Шевченковский (44). В остальных районах столицы - менее 30 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко у себя в Telegram-канале.

Коронавирус подтвержден в следующих районах Киева:

Печерский район – 78

Дарницкий район – 46

Соломенский район – 46

Шевченковский район – 44

Голосеевский район – 29

Оболонский район - 24

Подольский район – 23

Днепровский район – 23

Деснянский район – 20

Святошинский район – 15

Карта распространения коронавируса в столице t.me/Виталий Кличко

Число инфицированных в столице t.me/Виталий Кличко

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зафиксировано 2203 случая коронавируса. За сутки зафиксировано 311 новых случаев.

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