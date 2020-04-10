В Киеве уже семь жертв коронавируса - СМИ

Седьмой жертвой стал 57-летний мужчина, который заболел 21 марта. В последние дни он был подключен к аппарату ИВЛ.

В Киеве зафиксировали седьмую смерть от COVID-19. Об этом со ссылкой на источники в медицинских кругах пишет Сегодня в пятницу, 10 апреля.

Отмечается, что сегодня днем в больнице скончался киевлянин Александр Б., 1962 года рождения. Мужчине на днях диагностировали COVID-19, но заболел он 21 марта.

"Сначала он лечился у семейного врача. 31 марта он был госпитализирован в Киевскую городскую клиническую больницу №6. Затем больного перевели в Киевскую больницу №4, в реанимационное отделение, где подключили к аппарату ИВЛ – искусственная вентиляция легких. Увы, спасти жизнь 57 летнего мужчины не удалось, от опасного вируса он умер сегодня в 13:50", - сказано в публикации.

При этом COVID-19 заболела вся семья покойного - три человека. Мужчина проживал в Голосеевском районе столицы. Специалисты будут выяснять - с кем в последнее время контактировали больные.

Напомним, что ранее в Киеве в очагах COVID-19 ввели принудительный карантин. В местах массового заражения коронавирусом в столице ввели принудительный карантин. Речь идет о предприятиях и учреждениях.

Также сообщалось, что в Киеве замедлилось выявление коронавируса. Позавчера в столице выявили сразу 41 случай заражения коронавирусной инфекцией, а накануне всего 13.

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