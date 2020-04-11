Гуманитарный груз получен без привлечения средств государственного бюджета Украины, отметили в СБУ.

Украинцы вернулись на родину из ОАЭ СБУ

В киевском аэропорту Борисполь приземлился самолет из Объединенных Арабских Эмиратов, который доставил на родину 113 граждан Украины и партию медицинского груза. Об этом сообщается на сайте СБУ в субботу, 11 апреля.

Отмечается, что украинцы вернулись благодаря совместной работе спецслужбы и дипломатов Украины и ОАЭ.

Чартерным рейсом также доставлена первая партия гуманитарной помощи Украине от ОАЭ общим грузом 10 тонн для борьбы с пандемией COVID-19.

Речь идет о средствах индивидуальной защиты: 15000 медицинских халатов, 20000 защитных масок, 500000 перчаток, 30000 пар защитной обуви, 15000 комбинезонов и 6000 литров дезинфицирующего средства.

"Гуманитарный груз получен без привлечения средств государственного бюджета Украины. Все средства защиты будут непосредственно переданы отечественным больницам и медикам", – говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: В Киев из ОАЭ прибыл самолет со 113 украинцами и гуманитаркой

Ранее на этой неделе чартерный самолет американской авиакосмической компании Northrop Grumman эвакуировал из Вашингтона 15 граждан Украины.

Также из Непала эвакуировали 18 украинцев. Граждан Украины вывезла Германия. Теперь украинцы вернутся домой транзитом через Минск.

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