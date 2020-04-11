В Киеве полиция задержала голого мужчину

Голый мужчина стоял под окнами многоэтажки, призывая "творца". Обнаженного киевлянина увезли полицейские.

В Киеве на проспекте Лобановского полиция задержала голого мужчину. Об курьезном происшествии сообщил Киев Оперативный.

Так, под балконами дома мужчина по имени Александр, полчаса стоял полностью голым. При этом, незнакомец кричал: "творец, возьми меня, я готов. Конституция – не закон, нас хотят загнать в электронное рабство. Не стесняйтесь, выходите".

Когда приехала полиция и попыталась его задержать, мужчина восклицал: "Я свободный человек! Таня, не открывай двери, будут ломать двери, не бойся, Таня!".

Напомним, по Днепру 8 марта гуляла голая женщина. Очевидцы засняли на видео абсолютно голую женщину, которая спокойно прогуливалась по Днепру.

Также в Борисполе посетительница банка разделась догола.

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