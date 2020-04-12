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Воздух Киева стал самым грязным в мире

Комментариев: 2
Ханой и Джакарта оказались "соседями" украинской столицы по худшему воздуху в мире, Киев же возглавил рейтинг.
Киев 10 апреля возглавил антирейтинг
Киев 10 апреля возглавил антирейтинг
 
За сутки 10 апреля в Киеве оказался самый высокий уровень загрязнения воздуха - 159 единиц, из-за чего столица возглавила рейтинг городов с наибольшим загрязнением атмосферы в мире.
 
 
Рейтинг составила компания IQ Air Киев, которая занимается приборами для измерения загрязнения атмосферы и решениями по этому вопросу. Также компания ведет постоянный мониторинг качества воздуха.
 
Также самыми загрязнеными после украинской столицы оказались Ханой (Вьетнам) и Джакарта (Индонезия).
 
 
 
 
Нынешняя позиция Киева, в отличие от "конкурентов", связана не столько с загрязнением от промышленности и транспорта, как от дыма и гари, который окутал город в последние дни. Ведь если посмотреть этот же рейтинг за весь прошлый год, то Киев находится аж на 1111-м месте в мире по средним показателем загрязненности в 16,6, то есть в 10 раз меньше, чем 10 апреля.
 
 

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Теги: Киев, пожар, загрязнение воздуха
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Потому_что    12.04.2020, 11:17
Оценка:  0
Потому_что
Кличко в отставку! Человек не справляется с поставленными задачами, куда смотрит прокуратура, МЧС, позакрывайте эти заводы, толку от ник ноль, за поджог травы срок от 5 лет.
Madyar23    12.04.2020, 11:08
Оценка:  +1
Madyar23
а штраф будет за поджог всего 171 грн.просто уже не хватает слов и выражений
В0ЛАНД    12.04.2020, 11:06
Оценка:  +2
В0ЛАНД
И снова мы впереди планеты всей!
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