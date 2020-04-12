Воздух Киева стал самым грязным в мире

Ханой и Джакарта оказались "соседями" украинской столицы по худшему воздуху в мире, Киев же возглавил рейтинг.

За сутки 10 апреля в Киеве оказался самый высокий уровень загрязнения воздуха - 159 единиц, из-за чего столица возглавила рейтинг городов с наибольшим загрязнением атмосферы в мире.

Рейтинг составила компания IQ Air Киев, которая занимается приборами для измерения загрязнения атмосферы и решениями по этому вопросу. Также компания ведет постоянный мониторинг качества воздуха.

Также самыми загрязнеными после украинской столицы оказались Ханой (Вьетнам) и Джакарта (Индонезия).

Нынешняя позиция Киева, в отличие от "конкурентов", связана не столько с загрязнением от промышленности и транспорта, как от дыма и гари, который окутал город в последние дни. Ведь если посмотреть этот же рейтинг за весь прошлый год, то Киев находится аж на 1111-м месте в мире по средним показателем загрязненности в 16,6, то есть в 10 раз меньше, чем 10 апреля.

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