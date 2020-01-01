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В Киеве водитель Range Rover устроил стрельбу на дороге

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Водителю иномарки не понравилось то, что его "подрезало" другое авто и он решил отомстить.
Стрелка задержали копы
Стрелка задержали копы
Нацполиция
 
В Киеве водитель Range Rover устроил стрельбу на дороге, к счастью, пострадавших не оказалось,  сообщает пресс-служба столичной полиции.
 
Инцидент произошел в суботу вечером, 11 апреля на Броварском проспекте. Водитель иномарки возмутился тем, что его автомобиль "подрезала", как ему показалось, другая машина. 
 
Поэтому он догнал ее, сделал выстрел в окно и уехал в неизвестном направлении. 
 
Прибывшие на место ЧП правоохраниители заметили на стекле окна передней дверцы с правой стороны круглое отверстие и трещины. 
 
Получив ориентировку, наряд, ожидавший появления вероятной Range Rover на мосту Патона, увидел похожий автомобиль. Во время общения с водителем, инспекторы заметили в салоне авто нож и предмет похожий на оптический прицел. 
 
Гражданин подтвердил, что в автомобиле есть оружие. Патрульные задержали мужчину, а на место вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения обстоятельств этого происшествия и оказания правовой квалификации действиям.
 
Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина устроил стрельбу возле супермаркета.
 
Также Корреспондент писал, что в Киеве расстреляли Mercedes представительского класса. ЧП произошло вблизи станции метро Лукьяновская.
 

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Теги: Киев, стрельба, полиция
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Источник: korrespondent.net

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