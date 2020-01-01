Водителю иномарки не понравилось то, что его "подрезало" другое авто и он решил отомстить.

В Киеве водитель Range Rover устроил стрельбу на дороге, к счастью, пострадавших не оказалось, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Инцидент произошел в суботу вечером, 11 апреля на Броварском проспекте. Водитель иномарки возмутился тем, что его автомобиль "подрезала", как ему показалось, другая машина.

Поэтому он догнал ее, сделал выстрел в окно и уехал в неизвестном направлении.

Прибывшие на место ЧП правоохраниители заметили на стекле окна передней дверцы с правой стороны круглое отверстие и трещины.

Получив ориентировку, наряд, ожидавший появления вероятной Range Rover на мосту Патона, увидел похожий автомобиль. Во время общения с водителем, инспекторы заметили в салоне авто нож и предмет похожий на оптический прицел.

Гражданин подтвердил, что в автомобиле есть оружие. Патрульные задержали мужчину, а на место вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения обстоятельств этого происшествия и оказания правовой квалификации действиям.

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