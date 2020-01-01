В Киеве за соблюдением карантина следят с воздуха

За минувшие сутки в Киеве обнаружили 20 случаев коронавируса, из которых один - у медицинского работника.

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Правоохранители проводят в Киеве профилактические меры для соблюдения гражданами правил карантина, сообщает Нацполиция "Патрулирование правоохранители провели в столице на многолюдных объектах. С помощью беспилотных летательных аппаратов, на которых установлены громкоговорители, полицейские призвали граждан соблюдать карантин", - говорится в сообщении на сайте Нацполиции. В частности, профилактический рейд прошел на территории Оболонской набережной, Русановского пролива и парка культуры и отдыха Гидропарк. Напомним, что за минувшие сутки в Киеве обнаружили 20 случаев коронавируса , из которых один - у медицинского работника. Воздух Киева стал самым грязным в мире

Корреспондент