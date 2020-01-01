За выходные киевляне 102 раза вызывали "скорую" из-за подозрения на COVID-19

Также отдельно зафиксировано 1749 экстренных вызовов.

В Киеве за минувшие выходные 11 и 12 апреля врачей киевской скорой помощи вызывали из-за подозрения на коронавирус 102 раза. Каждый день у медиков было по 50 вызовов и более. Об этом сообщает УНН.

Читай также: В Киеве за соблюдением карантина следят с воздуха

Как сообщается, в течение 11 апреля работники скорой помощи выезжали на 52 вызова, а 12 апреля – на 50 вызовов. Более того, всего за выходные скорая помощь выезжала на 1749 экстренных вызовов. Помощь была оказана 199 взрослым и 31 ребенку, которые получили травмы.

Напомним, ранее сообщалось, что воздух Киева стал самым грязным в мире. Ханой и Джакарта оказались “соседями“ украинской столицы по худшему воздуху в мире, Киев же возглавил рейтинг.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.