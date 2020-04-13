Во время карантина киевляне перестали оплачивать коммуналку

Чтобы стимулировать оплату, городские власти решили продлить льготный период, в который за оплату дается скидка.

В марте в столице упал уровень оплаты жилищно-коммунальных услуг, что может вызвать нехватку средств на заработные платы коммунальщикам. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время брифинга 13 апреля.

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По словам градоначальника, общий уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги на конец марта в Киеве не достиг 80 процентов. По сравнению с февралем, значительно меньше киевлян заплатили за услуги. В этой связи городские власти решили продлить до конца карантина льготный период оплаты за коммунальные услуги.

У нас была норма скидки 10% для тех, кто заплатит до 20 числа текущего месяца. Теперь эта скидка будет действовать для всех, кто оплатит до конца месяца, но это не значит, что за коммунальные услуги не надо платить вообще, - заявил мэр.

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По словам Кличко, эти средства очень нужны городу. Потому что это в том числе и зарплата работников коммунальных предприятий, и деньги на горючее для коммунальной техники и на другие расходы.

Кличко добавил, что сейчас есть широкий выбор сервисов, где можно оплатить коммунальные услуги, не выходя из дома. Он призвал тех, кто платит онлайн, помочь оплатить коммунальные услуги своим родителям, бабушкам и дедушкам, которые не пользуются онлайн-сервисами.

Напомним, по данным на понедельник, 13 апреля, в Киеве лабораторно подтверждено 495 случаев заболевания коронавирусом. Наибольшая концентрация инфицированных зафиксирована в центре столицы - в Печерском районе (157).

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