В Киево-Печерской Лавре скончался ещё один монах

Это уже вторая смерть, которая зафиксирована в монастыре.

В Киево-Печерской Лавре умер ещё один монах news.church.ua

Киево-Печерская Лавра подтвердила вторую смерть в монастыре. Руководство обители ввело дополнительные карантинные ограничения в связи с увеличением количества положительных результатов на заболевание коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Украинской православной церкви.

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“С 5 апреля доступ верующих на территорию Лавры полностью прекращен. В корпусах регулярно проводится дезинфекция. Кроме того, все монахи прошли медицинское обследование и, при необходимости, получают медицинскую помощь. Несколько монахов находятся на стационарном лечении в больницах Киева“, - говорится в сообщении.

Также сообщается, что 12 апреля умер один насельник обители архимандрит Нектарий. В больнице, где он лечился, сообщили, что он имел хронические заболевания и из-за тяжелой формы пневмонии две пробы на коронавирус у него были отрицательные.

Кроме того, сегодня в больнице скончался еще один монах Лавры, обстоятельства смерти пока не известны.

Общее количество инфицированных коронавирусом уточняется, поскольку все обследования проводятся государственными медицинскими учреждениями, - добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее сообщалось, что Киево-Печерскую Лавру закрывают на карантин из-за массового заражения. Главный религиозный центр столицы оказался эпицентром новых заражений.

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