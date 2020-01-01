Как в Киеве дезинфицируют подъезды: Появились фото

В столице спасатели дезинфицируют подъезды в связи со вспышкой эпидемии коронавируса.

В Киеве в рамках борьбы с распространением COVID-19 столичные спасатели проводят дезинфекцию в жилых домах, где находились люди с подозрением на коронавирус. Как сообщается, для дезинфекции используется специальный хлорсодержащих раствор, который убивает большинство бактерий и вирусов, в том числе и вирус COVID-19. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

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“В течение 2-х дней спасатели, согласно предоставленного перечня от штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Киевской городской государственной администрации, в специальных защитных костюмах продезинфицировали всего 14 объектов в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском, Печерском и Соломенском районах столицы общей площадью около 2500 кв. м.“,- говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Киево-Печерской Лавре скончался ещё один монах. Это уже вторая смерть, которая зафиксирована в монастыре.

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