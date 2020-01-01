Дым от пожара в Чернобыле во вторник дойдет до Киева

Уже завтра жители столицы ощутят последствия жутких пожаров в Чернобыльской зоне.

Во вторник, 14 апреля, дым от масштабных пожаров в Чернобыльской зоне ветром унесет в сторону столицы. Около 07:00 жители столицы ощутят последствия жутких пожаров.

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Об этом сообщает Центр ядерной безопасности.

К слову, до вчерашнего дня ветер уносил дым от пожаров в сторону белорусского Гомеля. Теперь направление ветра резко изменилось.

По прогнозным расчетам, траектории движения потенциально загрязненных воздушных масс преимущественно будут направлены в северо-восточном направлении, однако, они имеют изменчивый характер. Наблюдение за радиационной ситуацией в ЧЗО продолжаются. О результатах измерений концентрации радионуклидов в воздухе будет сообщено дополнительно, - сказано в сообщении Центра ядерной безопасности.

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Напомним, Зеленский отреагировал на пожары в Чернобыльской зоне. На вторник у президента запланирована встреча с главой ГСЧС Украины. Они обсудят текущую ситуацию и возможный ущерб от огня.

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