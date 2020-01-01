COVID-19 в Киеве: Обновленные данные о заболевших в каждом районе города

Больше всего пострадавших в Печерском районе.

По данным на вторник, 14 апреля, в Киеве лабораторно подтвержден 551 случай заболевания коронавирусом. Наибольшая концентрация инфицированных зафиксирована в центре столицы - в Печерском районе (164). За ним идет Дарницкий (77), Шевченковский (60), Соломенский (58) и Голосеевский (43). В остальных районах столицы - менее 40 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко у себя в Telegram-канале.

Коронавирус подтвержден в следующих районах Киева:

Печерский район – 164

Дарницкий район – 77

Шевченковский район – 60

Соломенский район – 58

Голосеевский район – 43

Днепровский район – 36

Деснянский район – 34

Оболонский район - 30

Подольский район – 28

Святошинский район – 21

Карта распространения коронавируса в столице t.me/Виталий Кличко

Число инфицированных в столице t.me/Виталий Кличко

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зафиксировано 3372 случаев коронавируса. За сутки 270 новых случаев коронавируса.

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