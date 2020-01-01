COVID-19 в Киеве: Обновленные данные о заболевших в каждом районе города
Больше всего пострадавших в Печерском районе.
По данным на вторник, 14 апреля, в Киеве лабораторно подтвержден 551 случай заболевания коронавирусом. Наибольшая концентрация инфицированных зафиксирована в центре столицы - в Печерском районе (164). За ним идет Дарницкий (77), Шевченковский (60), Соломенский (58) и Голосеевский (43). В остальных районах столицы - менее 40 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко у себя в Telegram-канале.
Коронавирус подтвержден в следующих районах Киева:
- Печерский район – 164
- Дарницкий район – 77
- Шевченковский район – 60
- Соломенский район – 58
- Голосеевский район – 43
- Днепровский район – 36
- Деснянский район – 34
- Оболонский район - 30
- Подольский район – 28
- Святошинский район – 21
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зафиксировано 3372 случаев коронавируса. За сутки 270 новых случаев коронавируса.
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