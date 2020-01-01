В Киеве закроют кладбища и ужесточат контроль на въездах в город

Столичные власти приняли решение ужесточить карантинные ограничения на период пасхальных праздников.

С 16 по 20 апреля введут усиленный контроль на постах, выставленных на въездах в Киев. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

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“С четверга, 16 апреля, до следующего понедельника мы усиливаем контроль на постах, выставленных на въездах в Киев. В частности, вводится обязательная термометрия для пассажиров транспорта, следующего в столицу. Это касается автобусов, грузо-пассажирского и легкового транспорта, перевозящего более трех пассажиров (включая водителя)“, - сказал Кличко.

Также он отметил, что в поминальные дни все кладбища города, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, будут закрыты.

Поминки перенесены на 6 июня. Напомню, с предложением перенести поминальные дни выступили и представители конфессий, с которыми я неоднократно встречался, - отметил Виталий Кличко.

Напомним, на вторник, 14 апреля, в Киеве лабораторно подтвержден 551 случай заболевания коронавирусом. Наибольшая концентрация инфицированных зафиксирована в центре столицы - в Печерском районе (164).

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