В Киеве коронавирус подозревают у 2,5 тыс человек

Появились свежие данные.

В Киеве подозрение COVID-19 подозревают у 2596 жителей города.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной службы здоровья Украины.

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По данным ведомства, большинство подозрений именно у женщин. 1786 человек находятся на самоизоляции. Еще 232 киевлянина с подозрением находятся в городской клинической больнице №8, 187 - в Александровской клинической больнице, 152 - в городской клинической больнице №4.

Также стало известно, что каждый третий жителей Киева, у которых подозревают коронавирус, - в возрасте от 18 до 39 лет. Еще около 1 тыс. человек - в возрасте от 40 до 64 лет. Также коронавирус подозревают у 75 детей в возрасте до 5 лет.

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К слову, сегодня в Киеве лабораторно подтвержден 571 случай коронавируса. В частности, инфицировались 16 детей в возрасте от 6 до 17 лет. В больницах города находится 197 человек, на самоизоляции лечатся 374 киевлянина. От вируса скончались 11 человек.

Свежие данные nszu.gov.ua

Напомним, от COVID-19 умер директор рынка, который не закрылся на карантин. Директора рынка в Коммунарском районе Запорожья до этого штрафовали за несоблюдения карантина.

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