В Киеве бульдозером снесли шалаши бездомных

По данным киевского департамента городского благоустройства, там проживало как минимум пять бездомных.

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В Киеве на Позняках сегодня, 14 апреля, коммунальные службы убрали мусор и шалаши бездомных из пустыря в районе улицы Анны Ахматовой. Об этом сообщили в пресс-службе Дарницкой РГА.

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Так, люди без определенного места жительства стащили сюда мусор из нескольких кварталов и проживали в шалашах из выброшенных вещей.

Для уборки был задействован бульдозер, погрузчик и несколько единиц техники, чтобы вывезти весь мусор.