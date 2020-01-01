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В Киеве бульдозером снесли шалаши бездомных

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По данным киевского департамента городского благоустройства, там проживало как минимум пять бездомных.
В Киеве бульдозером снесли шалаши бездомных
© darn.kyivcity.gov.ua
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В Киеве бульдозером снесли шалаши бездомных
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В Киеве на Позняках сегодня, 14 апреля, коммунальные службы убрали мусор и шалаши бездомных из пустыря в районе улицы Анны Ахматовой. Об этом сообщили в пресс-службе Дарницкой РГА.

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Так, люди без определенного места жительства стащили сюда мусор из нескольких кварталов и проживали в шалашах из выброшенных вещей.

Для уборки был задействован бульдозер, погрузчик и несколько единиц техники, чтобы вывезти весь мусор.

Напомним, в Киеве произошел сильный пожар: горела электростанция на Позняках. Очевидцы утверждают, что пожару предшествовал взрыв.

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Теги: Киев, мусор, бездомные, благоустройство, Позняки
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Источник: korrespondent.net

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