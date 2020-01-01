У наркоторговца в Киеве изъяли больше 80 пакетов кокаина и автомат

Стоимость изъятого кокаина по расценкам черного рынка может достигать 4 млн грн, говорят в прокуратуре.

В Киеве правоохранители задержали 43-летнего местного жителя, который подозревается в сбыте наркотиков в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы во вторник, 14 апреля.



Правоохранители провели санкционированный обыск по месту жительства наркоторговца.

"В ходе следственных действий в помещении мужчины обнаружено около 720 г кокаина, расфасованного в 82 полиэтиленовых крафт пакета для дальнейшего сбыта. Кроме того, в ходе обыска изъяты предметы, похожие на автомат Калашникова АК-47 и 66 патронов к нему, предмет похожий на пистолет, а также денежные средства в сумме 70 тысяч гривен, 400 евро и тысяча долларов США", - сказано в сообщении.



В прокуратуре отмечают, что стоимость изъятых наркотических веществ по ценам черного рынка составляет около 4 миллионов гривен.



Сам мужчина задержан, ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 УК. В Шевченковский районный суд города Киева внесено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное следствие продолжается.

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Напомним, что ранее в Хмельницком сотрудники ГСЧС организовали нарколабораторию. Во время обысков СБУ обнаружила наркотические вещества стоимостью более 500 тысяч гривен.

Также сообщалось, что в Киеве военные наладили схему сбыта наркотиков в воинской части. Организатора схемы задержали во время попытки продажи наркотика военному. На территории части также обнаружили амфетамин.

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