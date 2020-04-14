При въезде в Киев людям будут мерить температуру

Полиция совместно с медиками будет тестировать на коронавирус всех людей с температурой выше 37,5 и признаками ОРВИ.

На въездах в Киев водителям и пассажирам будут измерять температуру dpsu.gov.ua

На въездах в Киев с 16 апреля водителям и пассажирам автотранспорта будут измерять температуру в рамках карантина. Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА во вторник, 14 апреля.

Полиция совместно с медработниками будет проверять автобусы и микроавтобусы, грузовые и грузопассажирские автомобили и легковые автомобили, которые перевозят более трех человек включительно с водителем.

"Если в столицу направляется человек с нормальной температурой, после термометрии он сможет свободно проехать. Если температура выше 37,5 градуса и признаки острого респираторного заболевания, человека будут тестировать на наличие коронавирусной болезни и отправлять на самоизоляцию", - сказано в сообщении.

Если температура тела превышает 38 градусов и если человек имеет симптомы ОРВИ, то будут вызывать скорую для госпитализации больного.

Напомним, что в Киеве от коронавируса умерли 10 человек. За минувшие сутки в Украине от коронавируса умерли пять человек, один из них - в Киеве.

Также сообщалось, что на видео показали инфекционное отделение 4-й больницы Киева. Врачи больницы рассказали, что в случае сильной вспышки коронавируса в больнице будет не хватать оборудования и персонала.

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