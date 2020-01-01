Появилось видео задержания фейкового кабминовца в центре Киева

Предварительно известно, что мужчина якобы продавал “должности” в Кабмине.

Появилось эксклюзивное видео спецоперации в центре Киева, в результате которой был задержан фейковый сотрудник Кабмина. Мужчина якобы продавал должности в правительстве.

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Видеоролик опубликовала Страна.

Задержанного водителя Lexus LS 460 подозревают в торговле должностями в государственных структурах. Уточняется, что за свои "услуги" мошенник брал от 10 до 30 000 долларов США в зависимости от уровня должности.

По данным копов, злоумышленник предлагал "содействие" в назначении на должности госслужащих кандидатам из Полтавской и Харьковской областей.

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В рамках данного уголовного производства сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства "кабминовцем" $25 000. В обмен на эту сумму он обещал назначение на должность заместителя руководителя Аграрного фонда Украины.

Отмечается, что задержание провели как раз во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

Копы отметили, увидев их, мужчина пытался скрыться на авто, но въехал в металлическую опору возле отеля Украина.

По данным издания, оперативники провели обыски в авто и квартире подозреваемого. Выявлены заявления от других кандидатов на трудоустройство и пропуска на авто в Верховную Раду и Кабмин, подлинность которых проверяется.

Напомним, в Киеве провели спецоперацию. После погони водителя Lexus уложили лицом к асфальту. Появились первые детали из места событий.

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