В Киеве подорвали банкомат

Взорван банкомат Приватбанка.

В Киеве в среду ночью, 15 апреля, в помещении магазина на ул. В. Покотило 7 в Голосеевском районе взорвали банкомат. Он принадлежал Приватбанку. Об этом сообщает Киев Оперативный у себя в Facebook.

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Пока неизвестно кто стоит за подрывом банкомата. На месте работала следственно-оперативная группа. Сотрудники правоохранительных органов открыли уголовное дело.

Напомним, ранее в Луганской области взорвали банкомат Ощадбанка. В полиции не уточнили, сумели ли грабители забрать деньги, но на обнародованном фото разрушенного банкомата видны разбросанные банкноты достоинством в 500 гривен.

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