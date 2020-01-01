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В Киеве подорвали банкомат

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Взорван банкомат Приватбанка.
В Киеве подорвали банкомат Приватбанка
В Киеве подорвали банкомат Приватбанка
facebook.com/KyivOperativ

В Киеве в среду ночью, 15 апреля, в помещении магазина на ул. В. Покотило 7 в Голосеевском районе взорвали банкомат. Он принадлежал Приватбанку. Об этом сообщает Киев Оперативный у себя в Facebook

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Пока неизвестно кто стоит за подрывом банкомата. На месте работала следственно-оперативная группа. Сотрудники правоохранительных органов открыли уголовное дело.

Напомним, ранее в Луганской области взорвали банкомат Ощадбанка. В полиции не уточнили, сумели ли грабители забрать деньги, но на обнародованном фото разрушенного банкомата видны разбросанные банкноты достоинством в 500 гривен.

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Теги: Киев, Банкомат, Подрыв, Полиция
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