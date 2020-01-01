COVID-19 в Киеве: Обновленные данные о заболевших в каждом районе города

Больше всего пострадавших в Печерском и Дарницком районах.

По данным на среду, 15 апреля, в Киеве лабораторно подтверждено 612 случаев заболевания коронавирусом. Наибольшая концентрация инфицированных зафиксирована в центре столицы - в Печерском районе (180). За ним идет Дарницкий (96), Соломенский (66), Шевченковский (64) и Голосеевский (45). В остальных районах столицы - менее 40 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко у себя в Telegram-канале.

Коронавирус подтвержден в следующих районах Киева:

Печерский район – 180

Дарницкий район – 96

Соломенский район – 66

Шевченковский район – 64

Голосеевский район – 45

Деснянский район – 39

Днепровский район – 38

Оболонский район - 31

Подольский район – 28

Святошинский район – 25

Карта распространения коронавируса в столице t.me/Виталий Кличко

Число инфицированных в столице t.me/Виталий Кличко

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зафиксировано 3764 случая заражения коронавирусом. За сутки коронавирус обнаружили у 392 человек.

Читай также: Коронавирус добрался до Николаева

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.