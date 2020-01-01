COVID-19 в Киеве: Обновленные данные о заболевших в каждом районе города
Больше всего пострадавших в Печерском и Дарницком районах.
По данным на среду, 15 апреля, в Киеве лабораторно подтверждено 612 случаев заболевания коронавирусом. Наибольшая концентрация инфицированных зафиксирована в центре столицы - в Печерском районе (180). За ним идет Дарницкий (96), Соломенский (66), Шевченковский (64) и Голосеевский (45). В остальных районах столицы - менее 40 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко у себя в Telegram-канале.
Коронавирус подтвержден в следующих районах Киева:
- Печерский район – 180
- Дарницкий район – 96
- Соломенский район – 66
- Шевченковский район – 64
- Голосеевский район – 45
- Деснянский район – 39
- Днепровский район – 38
- Оболонский район - 31
- Подольский район – 28
- Святошинский район – 25
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зафиксировано 3764 случая заражения коронавирусом. За сутки коронавирус обнаружили у 392 человек.
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