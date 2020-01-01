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COVID-19 в Киеве: Обновленные данные о заболевших в каждом районе города

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Больше всего пострадавших в Печерском и Дарницком районах.
Иллюстрированное фото
Иллюстрированное фото
EPA/UPG

По данным на среду, 15 апреля, в Киеве лабораторно подтверждено 612 случаев заболевания коронавирусом. Наибольшая концентрация инфицированных зафиксирована в центре столицы - в Печерском районе (180). За ним идет Дарницкий (96), Соломенский (66), Шевченковский (64) и Голосеевский (45). В остальных районах столицы - менее 40 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко у себя в Telegram-канале.

Коронавирус подтвержден в следующих районах Киева:

  • Печерский район – 180
  • Дарницкий район – 96
  • Соломенский район – 66
  • Шевченковский район – 64
  • Голосеевский район – 45
  • Деснянский район – 39
  • Днепровский район – 38
  • Оболонский район - 31
  • Подольский район – 28
  • Святошинский район – 25

Карта распространения коронавируса в столице
Карта распространения коронавируса в столице
t.me/Виталий Кличко

Число инфицированных в столице
Число инфицированных в столице
t.me/Виталий Кличко

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зафиксировано 3764 случая заражения коронавирусом. За сутки коронавирус обнаружили у 392 человек. 

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Теги: Киев, Коронавирус, Эпидемия, Районы, Данные
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