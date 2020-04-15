Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Гонки столичной мажорки: Дело поручили судье, который ее ранее оправдал

Комментариев: 4
Девушку ранее судили по аналогичному делу.
Анна Краснова
Анна Краснова
скриншот

Дело о пьяных гонках столичной мажорки Анны Красновой будет рассматривать судья Печерского районного суда Киева Владимир Карабань. Этот же судья в 2016 году оправдал девушку за пьяную езду и превышение скорости.

Читай также: Пьяную гонщицу из Киева задержала полиция: видео

Об этом сообщает паблик “ЗупиниЛося“ в Facebook.

В апреле этого года Краснова  повторила свой “подвиг“ уже в апреле этого года. 

Согласно данным Единого государственного реестра судебных решений, в 2016 году Краснову поймали за рулем “Рейндж Ровера“ в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, девушка рулила без прав. Ее дело направили в суд судье Карбаню. 

Информация из госреестра
Информация из госреестра
скриншот

Читай также: Паспорт съела собака: российскую блогершу выдворили из Украины

Судья в свою очередь постановил: дело закрыть “за отсутствием в действиях Красновой состава правонарушения.“ 

В апреле 2020 года Краснову снова поймали пьяной за рулем элитного автомобиля. В этот раз аналогичное дело снова будет рассматривать судья Владимир Карабань.

Напомним, киевские копы задержали пьяную мажорку за рулем элитного авто. Девушка похвасталась в соцсетях, что за 6 лет езды за рулем у нее не было “ни одного косяка“.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 

Поделись:
Теги: Анна Краснова, Корбань, судья, пьяные гонки
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
John*B    15.04.2020, 18:38
Оценка:  +3
John*B
Страшная анарексичная силиконовая ТП!Все е@лище из под скальпеля,ничего натурального. В прошлом году одна 3,14-зда блогерша на байке размещалась по асфальту. И эта скоро там будет!
WTF2wtf    15.04.2020, 18:34
Оценка:  +2
WTF2wtf
Не зря эта отмороженная ТП такая смелая?
Дело направили "своему" судье?
Путин-Xyйло    15.04.2020, 18:29
Оценка:  +3
Путин-Xyйло
Судья фанат Зайцевой?
vicinq    15.04.2020, 18:06
Оценка:  +5
vicinq
Один преступник в мантии оправдывает пьяную езду, другая бухая гоняет по городу пох все и на всех срала..Видим что судья больше преступник преступление его тяжкие и глубокие . Пиз..ся нахануриться поубивает на дороге людей вопрос времени...
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь