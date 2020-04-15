Гонки столичной мажорки: Дело поручили судье, который ее ранее оправдал

Девушку ранее судили по аналогичному делу.

Дело о пьяных гонках столичной мажорки Анны Красновой будет рассматривать судья Печерского районного суда Киева Владимир Карабань. Этот же судья в 2016 году оправдал девушку за пьяную езду и превышение скорости.

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Об этом сообщает паблик “ЗупиниЛося“ в Facebook.

В апреле этого года Краснова повторила свой “подвиг“ уже в апреле этого года.

Согласно данным Единого государственного реестра судебных решений, в 2016 году Краснову поймали за рулем “Рейндж Ровера“ в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, девушка рулила без прав. Ее дело направили в суд судье Карбаню.

Информация из госреестра скриншот

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Судья в свою очередь постановил: дело закрыть “за отсутствием в действиях Красновой состава правонарушения.“

В апреле 2020 года Краснову снова поймали пьяной за рулем элитного автомобиля. В этот раз аналогичное дело снова будет рассматривать судья Владимир Карабань.

Напомним, киевские копы задержали пьяную мажорку за рулем элитного авто. Девушка похвасталась в соцсетях, что за 6 лет езды за рулем у нее не было “ни одного косяка“.

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