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На Буковине священник с COVID-19 собирается проводить богослужения

Комментариев: 4
Настоятель храма в Черновицкой области уверен, что его диагноз ложный.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
EPA/UPG

В Черновицкой области, которая долгое время остается лидером по числу заражений коронавирусом, священник с COVID-19 заявил, что считает свой результат ложным и собирается проводить Пасхальное богослужение.

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Об этом заявил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук во время видеообращения.

Священник заявил, что уже сегодня, 16 апреля, собирается проводить богослужения в храме.

Есть четверо священников, которые информированы о положительном результате тестирования. И удивляет то, что один из них всячески пытается отбросить и не принять эту информацию, утверждая, что результаты лабораторного исследования ложные, он не согласен с этим и собирается завтра (в четверг, 16 апреля, - ред.) пойти в храм и проводить богослужение, - заявил Осачук.

Напомним, на Харьковщине от коронавируса умерла женщина работавшая в церкви. Первый случай смерти от коронавирусной инфекции COVID-19 зафиксирован в Харьковской области.

 

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Теги: священник, Буковина, коронавирус, Осачук
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Комментариев (4)
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ИИИИИИИИИИ    16.04.2020, 11:06
Оценка:  +4
ИИИИИИИИИИ
Посадите этого упыря в сизо и никаких медиков к нему не допускайте.
Vixerunt    16.04.2020, 10:50
Оценка:  +2
Vixerunt
а ещё говорят у нас народ мало-верующий; вон как плющит многих что в церковь нельзя.
Carelessangel    16.04.2020, 10:48
Оценка:  +2
Carelessangel
на бутылку его и закрыть в подвале
WTF2wtf    16.04.2020, 10:45
Оценка:  +5
WTF2wtf
Блин, они церковь закрыть не могут?
Пришлите им Филатова!

А этого священника изолировать принудительно ... не верит оно. Это не криминал, не попытка "намеренного заражения" ?
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