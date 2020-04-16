На Буковине священник с COVID-19 собирается проводить богослужения
В Черновицкой области, которая долгое время остается лидером по числу заражений коронавирусом, священник с COVID-19 заявил, что считает свой результат ложным и собирается проводить Пасхальное богослужение.
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Об этом заявил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук во время видеообращения.
Священник заявил, что уже сегодня, 16 апреля, собирается проводить богослужения в храме.
Есть четверо священников, которые информированы о положительном результате тестирования. И удивляет то, что один из них всячески пытается отбросить и не принять эту информацию, утверждая, что результаты лабораторного исследования ложные, он не согласен с этим и собирается завтра (в четверг, 16 апреля, - ред.) пойти в храм и проводить богослужение, - заявил Осачук.
Напомним, на Харьковщине от коронавируса умерла женщина работавшая в церкви. Первый случай смерти от коронавирусной инфекции COVID-19 зафиксирован в Харьковской области.
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А этого священника изолировать принудительно ... не верит оно. Это не криминал, не попытка "намеренного заражения" ?