На Буковине священник с COVID-19 собирается проводить богослужения

Настоятель храма в Черновицкой области уверен, что его диагноз ложный.

В Черновицкой области, которая долгое время остается лидером по числу заражений коронавирусом, священник с COVID-19 заявил, что считает свой результат ложным и собирается проводить Пасхальное богослужение.

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Об этом заявил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук во время видеообращения.

Священник заявил, что уже сегодня, 16 апреля, собирается проводить богослужения в храме.

Есть четверо священников, которые информированы о положительном результате тестирования. И удивляет то, что один из них всячески пытается отбросить и не принять эту информацию, утверждая, что результаты лабораторного исследования ложные, он не согласен с этим и собирается завтра (в четверг, 16 апреля, - ред.) пойти в храм и проводить богослужение, - заявил Осачук.

Напомним, на Харьковщине от коронавируса умерла женщина работавшая в церкви. Первый случай смерти от коронавирусной инфекции COVID-19 зафиксирован в Харьковской области.

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