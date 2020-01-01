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В Киеве еще один человек умер от коронавируса

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За сутки в столице зафиксировали 30 новых случаев заболевания COVID-19.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

За прошлые сутки в Киеве подтвердили 33 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Один человек скончался. Об этом в ходе онлайн-брифинга 16 апреля рассказал мэр столицы Виталий Кличко.

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В общем в Киеве коронавирус подтвержден у 644 пациентов, 12 человек умерли, 12 - вылечились.

"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили коронавирус, за прошедшие сутки увеличилось еще на 32 человека. За сутки, что прошлая, в столице, к сожалению, еще один летальный случай. Всего в Киеве уже 644 подтвержденных заболеваний", - сообщил Кличко.

Напомним, за сутки в Украине коронавирус нашли у 397 человек.

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Теги: Кличко, коронавирус, Киев, заражения
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