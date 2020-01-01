COVID-19 в Киеве: Обновленные данные о заболевших в каждом районе города
Больше всего пострадавших в Печерском и Дарницком районах.
По данным на четверг, 16 апреля, в Киеве лабораторно подтверждено 644 случая заболевания коронавирусом. Наибольшая концентрация инфицированных зафиксирована в центре столицы - в Печерском районе (184). За ним идет Дарницкий (105), Соломенский (67) и Шевченковский (67). В остальных районах столицы - менее 50 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко у себя в Telegram-канале.
Коронавирус подтвержден в следующих районах Киева:
- Печерский район – 184
- Дарницкий район – 105
- Соломенский район – 67
- Шевченковский район – 67
- Голосеевский район – 47
- Днепровский район – 46
- Деснянский район – 40
- Оболонский район - 33
- Подольский район – 28
- Святошинский район – 27
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зафиксировано 4161 случай коронавируса. За сутки заразились 397 человек.
Читай также: Коронавирус изобретен в лаборатории Уханя – Fox News
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.