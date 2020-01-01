COVID-19 в Киеве: Обновленные данные о заболевших в каждом районе города

Больше всего пострадавших в Печерском и Дарницком районах.

По данным на четверг, 16 апреля, в Киеве лабораторно подтверждено 644 случая заболевания коронавирусом. Наибольшая концентрация инфицированных зафиксирована в центре столицы - в Печерском районе (184). За ним идет Дарницкий (105), Соломенский (67) и Шевченковский (67). В остальных районах столицы - менее 50 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко у себя в Telegram-канале.

Коронавирус подтвержден в следующих районах Киева:

Печерский район – 184

Дарницкий район – 105

Соломенский район – 67

Шевченковский район – 67

Голосеевский район – 47

Днепровский район – 46

Деснянский район – 40

Оболонский район - 33

Подольский район – 28

Святошинский район – 27

Карта распространения коронавируса в столице t.me/Виталий Кличко

Число инфицированных в столице t.me/Виталий Кличко

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зафиксировано 4161 случай коронавируса. За сутки заразились 397 человек.

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