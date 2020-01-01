Полиция взяла в оцепление Киево-Печерскую Лавру

Ставшая центром вспышки коронавируса Лавра изолирована от внешнего мира кордонами полиции.

Киево-Печерская Лавра по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям Киева закрыта на карантин. Издание Цензор.НЕТ показало, как соблюдают карантин в Лавре сейчас.

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Как видно на снимках, Киево-Печерская Лавра окружена кордоном правоохранителей, которые дежурят на всех входах и выходах. При этом весь прилегающий район также выглядит достаточно безлюдным.

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Как рассказал мэр Киева Виталий Кличко, сейчас на коронавирус проверяют еще 32 служителей Киево-Печерской Лавры. У них медики взяли образцы на ПЦР-тесты.

В Киево-Печерской лавре, которую закрыли на карантин, продолжаются противоэпидемические мероприятия. Также медики контролируют состояние больных с легкой формой вируса, которые лечатся на самоизоляции на территории лавры. Всех служителей осматривают ежедневно. При необходимости - госпитализируют, - рассказал он.

Кличко также сообщил, что есть случаи заболеваний и в Ионинском монастыре.

Там сегодня работают санитарные врачи и мы рассматриваем вопрос закрытия его на карантин, - добавил он.

Напомним, Киев окружили блок-постами с броневиками. Въезжающим в город будут проводить температурный скрининг.

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