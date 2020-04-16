В Киеве воры обокрали квартиру, пока хозяйка была в другой комнате

Инцидент произошел на бульваре Перова.

В Киеве ограбили квартиру, пока владелица была в другой комнате facebook.com/KyivOperativ

В столице воры обокрали одну из киевских квартир в тот момент, пока ее хозяйка находилась в соседней комнате. Злоумышленники украли большую сумму денег, а также компьютерную технику. Об этом сообщает Киев Оперативный у себя в Facebook.

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“В Днепровском районе столицы, на бульваре Перова ограбили квартиру на первом этаже. Ничего необычного, кроме того, что хозяйка квартиры в этот момент находилась дома, в другой комнате. Украли 6 тысяч долларов, 11 тысяч гривен и два ноутбука“, - говорится в сообщении.

Об инциденте сообщили в полицию. Следственно-оперативная группа прибыла на место для выяснения подробностей и установления местоположения и личности воров.

Скриншот facebook.com/KyivOperativ

Напомним, ранее в Киеве банда ворвалась в частный дом и ограбила семью. Инцидент произошел в частном секторе Голосеевского района.

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