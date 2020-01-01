В Киеве из-за пылевой бури пострадали пять человек

Люди пострадали от упавших деревьев, кусков железа и телевизионной антенны, отметили в столичной аварийно-спасательной службе.

В результате пылевой бури в Киеве пострадали пять человек. Все они госпитализированы, сообщает РБК-Украина со ссылкой на столичную аварийно-спасательной службу в четверг, 16 апреля.

Отмечается, что люди травмировались из-за падения деревьев и телеантенн.

"За день были случаи. Их было всего пять вызовов. Людям на голову падали и деревья, и куски железа, и телевизионная антенна. Госпитализировали всех. Это было примерно с 14:00 до 16:00", – сообщили в службе.

В то же время спикер ГСЧС Киева Светлана Водолага сообщила, что в Киеве сегодня упали два столба электросетей.

"У нас звонили о том, что в некоторых местах падали столбы. Два столба упало и один обрыв линии электросетей. Этим будет заниматься Киевсвет. Что касается пострадавших людей, сложно сказать, возможно были такие случаи, но если человек пострадал и не заблокирована вызывают сразу скорую. Каких-то чрезвычайных ситуаций, где бы работали спасатели в Киеве не было", – добавила она.

Напомним, днем 16 апреля Киев и пригород накрыла пылевая буря. Видимость на трассах из-за этого явления резко ухудшилась.

Из-за бури под Киевом произошло крупное ДТП – столкнулись четыре грузовых автомобиля и две легковушки. Известно, что есть жертвы и пострадавшие.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet