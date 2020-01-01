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Ситуация в Лавре: за два часа приезжали четыре "скорые"

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На территорию монастыря, закрытого на карантин из-за вспышки коронавируса, заезжали четыре машины скорой помощи.

В Киево-Печерскую Лавру на протяжении последних двух часов приезжали четыре машины скорой помощи. Об этом вечером 16 апреля сообщил Киев Оперативный в Facebook.

По информации портала, "скорые" кого-то увозили с территории монастыря.

Ранее в Лавре выявили около 100 случаев заражения коронавирусом. Также известно о смерти двоих священнослужителей.

Власти Киева закрыли святыню на карантин и провели дезинфекцию. 

Напомним, вспышку коронавируса также зафиксировали в Ионинском монастыре Киева.

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Теги: Киев, видео, монастырь, Лавра, скорая помощь, Киево-Печерская Лавра, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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