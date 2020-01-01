В Киеве будут мыть улицы из-за ситуации с воздухом

В связи с задымленностью на улицы столицы выехала поливо-моечная техника. В последующие дни будут расширены маршруты ее работы.

Улицы Киева будет мыть спецтехника Киевавтодора из-за задымленности, связанной с пожарами в зоне отчуждения. Об этом 17 апреля сообщил в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, в связи с проблемой загрязнения воздуха этой ночью и в последующие дни будут увеличены маршруты и количество поливо-моечной техники на улицах города.

Также Кличко призвал киевлян оставаться дома.

Ранее сообщалось, что в воздухе Киева зафиксировали продукты горения. В КГГА причиной загрязнения назвали пожары в Житомирской области и Чернобыльской зоне отчуждения.

Жителям столицы рекомендовали оставаться дома и увеличить потребление жидкости. Власти города заверили, что радиационный фон в столице находится в норме.

Напомним, 16 апреля из-за сильного ветра в зоне отчуждения появились три новых очага тления.

Также в четверг зафиксировали почти 50 пожаров на территории Житомирской области.

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