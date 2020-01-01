Грязный воздух Киева: Радиационной и химической угрозы нет

Радиационный фон в Киеве и области в пределах нормы.

Из-за пожара в Чернобыльской зоне отчуждения образовались благоприятные условия для распространения продуктов горения в воздухе на территории Киева. Как сообщается, данное явление не несет химической и радиационной угрозы. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г. Киев - 0,012 мР/ч, Киевская область - в пределах 0,011 мР/ч при допустимом фоне 0,05 мР/ч, м., - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве будут мыть улицы из-за ситуации с воздухом. В связи с задымленностью на улицы столицы выехала поливо-моечная техника. В последующие дни будут расширены маршруты ее работы.

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